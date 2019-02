Kvitfjell Ersatzort für abgesagte Garmisch-Abfahrt

Für die Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen aufgrund heftiger Schnee- und Regenfälle abgesagte Weltcup-Abfahrt der Herren ist ein Ersatz gefunden worden. Wie der Internationale Skiverband (FIS) am Dienstagabend bekannt gab, wird der Wettkampf im Rahmen der Speed-Rennen in Kvitfjell am Freitag nächster Woche, den 1. März, nachgeholt werden.

Damit sieht der neue Terminplan der FIS neben der für Samstag (2. März) geplanten Abfahrt und dem für Sonntag (3. März) angesetzten Super-G ein zusätzliches Abfahrtsrennen im norwegischen Olympia-Ort von 1994 vor. Anzeige Quelle: Apa/Ag.