Laegreid düpiert Bö und holt ersten Biathlon-Weltcupsieg

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti hat am Samstag mit Sturla Holm Laegreid einen Überraschungssieger gebracht. Der 23-jährige Norweger blieb im Einzelrennen am Schießstand fehlerfrei und gewann 19,6 Sekunden vor seinem mit einem Schießfehler behafteten Landsmann Johannes Thingnes Bö. Weitere bereits 44 Sekunden dahinter wurde der Deutsche Erik Lesser Dritter (1). Bester Österreicher wurde Routinier Simon Eder als bloß 22. (1/+3:15.7).

Quelle: APA