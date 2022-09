Längster nordischer Skiwinter trotzt der Energiekrise

Allein im Skispringen bei Frauen und Männern gibt es diese Saison 150 Tage. Nicht alle jubeln darüber.

Wenn am 4. November im polnischen Wisla der Weltcup im Springen beginnt, dann steht der längste aller bisherigen nordischen Winter bevor - er endet erst am 2. April 2023 in Planica. Nach insgesamt 230 Wettkämpfen für Frauen und Männer (bei den Alpinen sind es rund 90). Der Sprung-Renndirektor der FIS, der Italiener Sandro Pertile, ließ beim "Forum Nordicum", dem traditionellen Treffen der mit dem nordischen Skisport befassten Journalisten im WM-Ort Kranjska Gora/Planica, mit Stolz durchklingen, es werde "150 Tage Skispringen" ...