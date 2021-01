Der Oberösterreicher Maximilian Lahnsteiner hat am Donnerstag den Europacup-Super-G in Orcieres gewonnen. Sein ÖSV-Teamkollege Raphael Haaser (+0,40 Sek.) landete hinter dem Schweizer Stefan Rogentin (+0,19) auf Rang drei. In der Super-G-Wertung verbesserte sich Lahnsteiner 34 Punkte hinter Spitzenreiter Ralph Weber aus der Schweiz auf den zweiten Platz.

Quelle: APA