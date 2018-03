Lahti: ÖSV-Springer verpassen Podest knapp, Deutschland siegt

Österreichs Adler haben am Samstag den Sprung aufs Podest beim Teambewerb in Lahti knapp verpasst. Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, dem im Vergleich zum Olympia-Bewerb ins Team gerückten Clemens Aigner und Michael Hayböck fehlten diesmal nur 8,1 Punkte auf das Podest. Deutschland feierte in dieser Sieg den Premierensieg vor Polen und Olympiasieger Norwegen.

SN/GEPA pictures Karl Geiger in Aktion.