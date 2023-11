Lamparter führt in Ruka vor lädiertem Riiber

Weltcup-Titelverteidiger Johannes Lamparter hat das erste Saisonspringen in der Nordischen Kombination gewonnen. Der Tiroler segelte am Freitag in Ruka auf die Höchstweite von 141 Metern und geht im erstmals ausgetragenen Kompakt-Bewerb mit sechs Sekunden Vorsprung auf Jarl Magnus Riiber in den Langlauf. Der Weltmeister aus Norwegen ist angeschlagen, er hatte sich am Vortag im provisorischen Wertungsdurchgang zum wiederholten Mal die Schulter ausgekugelt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Lamparter in Finnland mit Höchtsweite

Dritter vor dem Rennen über 7,5 km (15.00 Uhr) ist gemäß der laut Reglement des neuen Bewerbes fixen Abstände der Sprungplatzierungen der Finne Eero Hirvonen (+ 12 Sek.). Als zweitbester Österreicher startet Stefan Rettenegger 36 Sekunden hinter Lamparter an neunter Stelle in die Loipe. Franz-Josef Rehrl trat wegen einer Verkühlung mit Halsschmerzen nicht an.