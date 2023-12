Lamparter beim Weltcup in Lillehammer nur Sprung-Achter

Johannes Lamparter geht am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer nur als Achter in den 10-km-Langlauf (14.05 Uhr). Auf den norwegischen Leader Jarl Magnus Riiber, der auf 102 m segelte, fehlen dem Weltcup-Titelverteidiger schon 1:38 Minuten. Lamparter (93 m) ist vorerst nur viertbester Österreicher. Thomas Rettenegger und Martin Fritz liegen auf den Rängen vier und fünf und starten knapp 15 Sekunden vor Lamparter ins Rennen.

BILD: SN/APA/LEHTIKUVA/ANTTI HAMALAINEN Lamparter vorerst weit hinter Riiber

Unmittelbar vor Lamparter liegt Stefan Rettenegger auf Rang sieben, er geht drei Sekunden früher in die Loipe. Riiber steuerte auf seinen 60. Weltcupsieg zu. Er hat 56 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Ryota Yamamoto (JPN). Im Frauenbewerb startet Lisa Hirner als beste Österreicherin als Neunte in die 5-km-Loipe. Auf die führende Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat sie 1:43, auf Rang drei 1:02 Minuten Rückstand.