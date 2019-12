Landertinger, Eder und Eberhard in Frankreich dabei

Das am vergangenen Wochenende in Hochfilzen erkrankte ÖSV-Trio Dominik Landertinger, Simon Eder und Julian Eberhard ist mit nach Le Grand Bornand gereist und hofft, dort ab Donnerstag wieder antreten zu können. Harald Lemmerer ist hingegen noch nicht fit. In Frankreich gehen zum Abschluss des ersten Saison-Trimesters Sprint, Verfolgung und der erste Massenstart des Winters ins Szene.

SN/APA (Archiv/AFP)/ROBERT HENRIKSS Landertinger geht es schon etwas besser