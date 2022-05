Langfristiger Vertrag für Skisprung-Erfolgscoach Widhölzl

Diese Woche starten die Skispringer in die sechs Monate dauernde Vorbereitung auf den Winter 2022/23, der mit der nordischen WM in Planica wieder ein absolutes Highlight zu bieten hat. Herren-Cheftrainer Andreas Widhölzl tut dies mit einem neuen, langfristigen Vertrag. Für wie viele Jahre der Tiroler Erfolgscoach, der die ÖSV-Adler zu olympischem Team-Gold und zum ersten Nationencup-Gewinn seit 2013 geführt hat, unterschrieben hat, wollte Sportdirektor Mario Stecher nicht verraten. Nur so viel: "Wir sind für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

...