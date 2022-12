Langlauf-Highlight: Gastein rüstet sich für sechs Rennen in zwei Tagen

Hunderte Profis, Hobby- und Nachwuchsläufer sind bei den Gastein Classics und beim Austria Cup am Wochenende in Sportgastein am Start.

Gastein eröffnet die Wintersaison mit einem sportlichen Höhepunkt. Erstmals ist Sportgastein Schauplatz und Teil der Ski Classics, einer international prestigeträchtigen Langlaufserie. Insgesamt sechs Klassik-Rennen, jeweils drei am Samstag und Sonntag, stehen auf der Bernhard-Gruber-Olympia-Loipe auf dem Programm. Die Profis, unter ihnen Topstar Petter Northug, fahren einen Prolog und das Kriterium über 35 Kilometer. Der Volklslauf steigt am Samstag. Zudem werden FIS-Rennen im Rahmen des Austria Cups ausgetragen. Programm am Wochenende: Samstag: Profi-Teambewerb über 15 km klassisch (Sportgastein, 9.30), Volkslauf über 15 oder 30 km klassisch (13), Austria Cup mit Massenstart (14.30). Sonntag: Kriterium der Damen über 35 km klassisch (Sportgastein, 9.15), Kriterium der Herren über 35 km klassisch (10.50), Austria Cup Einzel (13).