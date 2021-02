Schweden feierten in Ulricehamn Heimsiege.

Die Langlauf-Skatingsprints am Samstag in Ulricehamn haben mit schwedische Heimsiege durch Maja Dahlqvist und Oskar Svensson geendet. Die ÖSV-Athleten schieden in Abwesenheit von Teresa Stadlober allesamt in der Qualifikation aus. Die Steirerin Lisa Unterweger scheiterte als 49. ebenso klar am Einzug in die K.-o.-Runden der besten 30 wie der Tiroler Tobias Habenicht (53.) als bester Österreicher im Herrenbewerb. Der Tiroler Benjamin Moser wurde 58.; Michael Föttinger aus Strobl landete unmittelbar vor dem Fuschler Lukas Mrkonjic auf Rang 63.

Die Erwartung im ÖSV-Team waren bereits im Vorfeld gering, im Fokus stand das Sammeln von Erfahrungenn. "Natürlich wünscht man sich die eine oder andere Überraschung, dennoch wirkte unser gesamtes Team etwas müde" erklärte Betreuer Philipp Bachl. "Am heutigen Tag lief leider nichts zusammen", ergänzte der stellvertretende Leiter Langlauf im ÖSV, Michael Bonfert. "Die Stimmung im Team ist dennoch weiterhin gut. Wir wissen, dass wir schon kleine Schritte in Richtung Punkte gemacht haben. Diese harten Rennen bringen uns weiter an unser Ziel. Der Fokus auf kleine Schritte ist uns bewusst. Es ist ein jahrelanger, zielgerichteter, ehrlicher und harter Weg. Davon lassen wir uns auch durch solche Einzelergebnisse aus der Ruhe bringen." Am Sonntag stehen in Schweden die Teamsprints auf dem Programm.

Quelle: APA