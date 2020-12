Langlauf-Sprint: Bei Erfolg springt der Chef ins Wasser

Ein ÖSV-Quartett tritt beim Weltcup-Sprint der Langläufer in Dresden an. Mit dabei sind auch zwei Salzburger.

Wie im vergangenen Jahr tritt das Sprintteam der Fördergruppe 2 in Dresden (GER) an. Tobias Habenicht (Kärnten), Benjamin Moser (Tirol), Lukas Mrkonjic und Michael Föttinger (beide Salzburg) bilden so wie im Vorjahr das Team.

Damals verpassten die Österreicher nur knapp die Finalläufe. Deshalb verspricht Michael Bonfert (stellvertretender sportlicher Leiter): "Wenn einer unserer Athleten das Halbfinale erreicht, oder wir im Teamsprint mindestens den fünften. Platz erlaufen, springe ich persönlich in die Elbe."



Das Programm:

Samstag 19.12.2020 ab 10:30 Uhr Qualifikation Einzel Sprint

Sonntag, 20.12.2020 ab 10:30 Uhr Halbfinals Team Sprint



Quelle: SN