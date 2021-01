Langlauf: Stadlober kam in Falun wieder nicht auf Touren

Radstädterin im Klassik-Massenstart 20. - Siege an Svahn und Bolschunow.

Langläuferin Teresa Stadlober ist beim Weltcup im schwedischen Falun bei Eiseskälte auch am Samstag nicht richtig auf Touren gekommen. Die Radstädterin belegte im Klassik-Massenstart über 10 km Rang 20. Am Vortag war sie im Skating-Einzelstart nur 30. geworden. "Im Gegensatz zu Freitag bin ich mit den heutigen Rennen nicht unzufrieden, da ich mich ganz gut gefühlt habe und am Beginn auch mithalten konnte", erklärte Stadlober. "Auf dieser doch eher leichteren Runde habe ich in den Abfahrten dann immer wieder den Anschluss verloren, und das Zumachen hat einfach Kraft gekostet. Am Ende hatte ich dann noch Probleme mit einer Linse, die sich durch die Kälte irgendwie beschlagen hatte."

Als Siegerin durfte sich im zweiten Rennen Lokalmatadorin Linn Svahn feiern lassen. Die Sprintspezialistin behielt im Zielspurt vor der Russin Julia Stupak und Topstar Therese Johaug aus Norwegen die Oberhand. Stadlober fehlten 45 Sekunden auf Svahn. Nicht am Start war die Russin Natalia Neprjajewa. Die Gesamtweltcupsechste hatte sich am Freitag bei einem Sturz Mittelhandknochenbrüche zugezogen. Sie muss operiert werden und fällt aller Voraussicht nach für den Rest der Saison aus. Vor der WM in Oberstdorf stehen mit Ulricehamm und Nove Mesto noch zwei Weltcups auf dem Programm.

Bei den Herren hatte über 15 km wie schon so oft in dieser Saison Alexander Bolschunow die Nase vorne. Der Russe triumphierte trotz eines zwischenzeitlichen Rückfalls wegen der Verwicklung in einen Massensturz noch im Zielsprint vor den Norwegern Johannes Hösflot Kläbo und Paal Golberg. Olympiasieger Kläbo zeigte sich nach Rang sieben am Vortag bereits im zweiten Rennen nach zweimonatiger Pause wegen Coronabedenken wieder in Topverfassung. Österreicher war im Herrenrennen am Samstag keine am Start. Mika Vermeulen vom WSV Ramsau am Dachstein hatte bereits am Freitag aufgrund anhaltender Rückenprobleme die Heimreise in seine Wahlheimat Lillehammer (NOR) angetreten.

Bei den sonntägigen Sprintbewerben gehen für Österreich Lisa Unterweger, Tobias Habenicht, Michael Föttinger und Benjamin Moser an den Start. Stadlober hat sich hingegen dazu entschieden, stattdessen zurück in die Heimat zu reisen. "Ich freue mich auf einige ruhige Tage zu Hause und werde mich dann in aller Ruhe auf die Weltmeisterschaft vorbereiten", erklärt die Radstädterin.

