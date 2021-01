Teresa Stadlober hat nach dem verpatzten Auftakt bei der Tour de Ski der Langläufer am Samstag in Val Müstair (SUI) im Massenstart-Rennen über 10 km klassisch den 15. Rang belegt. Nach dem Aus bereits in der Sprint-Quali liegt sie nach zwei von acht Rennen nun auf Zwischenrang 18. Den Sieg holte die Schwedin Linn Svahn in 30:09,9 Minuten vor Julia Stupak (RUS/+0,7) und Jessica Diggins (USA/+0,8). Svahn führt in der Tour-Wertung vor Diggins und Landsfrau Frida Karlsson.

SN/gepa pictures/ christian walgram Teresa Stadlober zeigte sich klar verbessert.

"Ich habe heute voll gekämpft, beim Start war ich leider in einem Pulk verwickelt, kam nicht gleich weiter und habe dadurch einige Plätze verloren, die ich wieder gut machen musste", erklärte Stadlober. Gesamt sei sie mit dem Rennen zufrieden, da die Topografie der Loipe nicht unbedingt zu ihren Lieblingsstrecken gehöre. Die zweite Österreicherin, Lisa Unterweger, landete mit 2:34 Minuten Rückstand auf Platz 42. Am Sonntag geht es zum Abschluss der ersten Etappe ins Verfolgungsrennen über 10 km (Skating). Quelle: APA