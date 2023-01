Langlauf: Stadlober nach Rang fünf vor Tour-Finale Neunte

Pongauerin erreichte ihr bislang bestes Weltcupergebnis in dieser WM-Saison.

Langläuferin Teresa Stadlober hat am vorletzten Tag der Tour de Ski einen weiteren Spitzenplatz geschafft. Die Radstädterin kam am Samstag in Val di Fiemme im Massenstart über 15 Kilometer in der klassischen Technik auf den fünften Rang, womit sie ihr bestes Weltcupsaisonergebnis erreichte. Im Gesamtklassement der Tour verbesserte sie sich vor der abschließenden Bergetappe am Sonntag auf die Alpe Cermis um zwei Positionen an die neunte Stelle.

Stadlober so gut wie nie in dieser Saison

Als klare Spitzenreiterin mit über einer Minute Vorsprung wird Frida Karlsson in das Finale starten. Die Schwedin wurde knapp hinter der erstmals im Weltcup erfolgreichen Deutschen Katharina Hennig Zweite und baute ihre Führung weiter aus, da ihre erste Verfolgerin Tiril Udnes Weng (NOR) als Siebente fast eine halbe Minute verlor. Stadlober fehlten hinter einem um den Sieg sprintenden Quartett 10,9 Sekunden auf Hennig. "Das war heute ein wirklich hartes 15-km-Rennen auf einer extrem schwierigen Strecke, aber ich fühle mich in Val di Fiemme einfach immer sehr wohl. Leider haben wir dann in der fünften Runde ein wenig den Anschluss verloren, aber ich bin mit diesem fünften Platz natürlich voll happy", sagte Stadlober.

Bis zur WM soll Rückstand schmelzen

Die nur noch kleine Lücke zu den Podestplätzen wolle sie bis zur WM schließen. Im Tour-Gesamtklassement liegt die Olympia-Dritte vor dem harten Finaltag fast vier Minuten hinter Karlsson zurück. "Ich werde wieder alles geben und freue mich schon sehr darauf", betonte Stadlober.

Kläbo dominiert weiter

Bei den Männern setzte der Norweger Johannes Hösflot Kläbo seine Dominanz fort, der Titelverteidiger gewann den sechsten Abschnitt in Serie. Nach 15 Klassik-Kilometern behauptete er sich im Zielsprint vor seinem Landsmann Paal Golberg. Dritter wurde der Italiener Francesco de Fabiani. Kläbos Vorsprung vor der Schlussetappe auf den zweitplatzierten Schweden Calle Halfvarsson beträgt 1:02 Minuten. Golberg ist 1:14 zurück Dritter.