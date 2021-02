Langlaufen, aber ehrlich - Österreichs Neustart nach dem Doping-Skandal

Ein Dopingskandal und seine Folgen. Wie sich Österreichs Langlauf neu erfunden hat und welche Strafen die Dopingsünder von Seefeld ausgefasst haben.

"Strahlender Sonnenschein bei der Heim-WM in Seefeld, beste Stimmung und doch trügt die Idylle", schrieben die SN am 27. Februar 2019. Vor dem Quartier der ÖSV-Langläufer, dem Hotel Bergland, parkten Polizeiwagen, wie wir bei unserem Lokalaugenschein beobachteten - und wir ahnten bereits das drohende Unheil. Recht spärlich sickerten erste Meldungen von einer Dopingrazzia durch, am Nachmittag desselben Tages bestätigte schließlich das Bundeskriminalamt, es habe eine groß angelegte Polizeiaktion namens "Operation Aderlass" gegeben. Der Name entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wurde ...