Launch der Marke "Ski Austria" - Neun Balken auf Mission

Der Österreichische Skiverband vereinheitlicht seine Außendarstellung und will in Zukunft als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. "Für alles, das wir vermitteln wollen, steht das Logo, für unsere Werte, unsere Mission", sagte Verbandspräsidentin Roswitha Stadlober am Montag beim Marken-Launch in Wien.

Stadlober und Scherrer stellten das neue Design von Ski Austria vor

Der Markenpositionierungsprozess war im September 2022 in der ÖSV-Präsidentenkonferenz einstimmig verabschiedet worden, nach Ende der Weltcupsaison 2022/23 kommt der ÖSV nun im neuen Design daher. "Eine neue Ära beginnt", sagte Stadlober. Das Ende des Österreichischen Skiverbandes bedeutet dies aber nicht, im Innenleben werde man weiter als ÖSV agieren, weil das in den Statuten so verankert sei. Zudem bleibe das "Skiverband" auch wegen der Landesverbände erhalten. Das neue Corporate Design von Ski Austria ist seit Montag auch auf der Webseite www.skiaustria.at und in den Social-Media-Kanälen sichtbar. Das Ski Austria Logo - genannt Acon als Kombination des Wortes Icon mit dem Österreich-A - besteht aus neun Balken, die sich im Schnee kreuzende Spuren darstellen sollen. Zeichen für "Begegnung, Gemeinschaft, und Teamgeist", heißt es von Ski Austria, aber auch für Berggipfel, skiverrückt und snowboardverrückt. Ski Austria als Markenname innerhalb der ÖSV-Familie gibt es übrigens seit 2001, nun löst es alle anderen Logos im ÖSV ab. Eines der Missisonsziele des 1905 gegründete Österreichische Skiverband, der derzeit 140.000 Mitglieder zählt, sei die Zurückeroberung der Position als Nummer-eins-Skination, erklärte Christian Scherer, Generalsekretär im Verband. In vielen Sparten habe man diese, im Alpinsport gelte es, diese wiederzuerlangen.