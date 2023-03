Lea Rothschopf mit ÖSV-Staffel auf WM-Platz sechs

Biathlontalent Lea Rothschopf aus Kuchl hat zum Auftakt der Junioren-WM in Kasachstan mit der österreichischen Mixed-Staffel Platz sechs erreicht.

Die 21-Jährige, die vor kurzem bei der Junioren-EM Einzel-Gold und Single-Mixed-Silber geholt hat, war bei dem Rennen in Shchuchinsk (KAZ) am Samstag Startläuferin und übergab als Führende. Lara Wagner, Maximilian Prosser (beide Tirol) und Lukas Haslinger aus Saalfelden konnten das Topresultat nicht ganz halten, am Ende gab es den sechsten Platz für das ÖSV-Quartett. Gold ging an Deutschland vor Frankreich und Norwegen.

In der Jugendklasse belegte Österreichs Team mit dem Kuchler Thomas Marchl Platz sieben.