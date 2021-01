Früher waren wir stolz auf den "leiwanden Schnee". Heute liegt es im Trend, über den Skisport zu schimpfen. Nur: Wie kam das?

Das stammt wirklich aus einem anderen Jahrtausend: Wolfgang Ambros hat einst (genau gesagt: Weihnachten 1976) dem heimischen Skisport eine Hymne geschrieben. In "Schifoan" geht es um ein Lebensgefühl, das einst fast alle Österreicher beseelt hat, in dem sich der "leiwande Schnee" so schön auf "Jagatee" reimt und am Ende eine Prise Anarchie ("I bleib am Montag a no do") durch den Liedtext weht.

Das ist heute undenkbar - vor allem, dass eine Hymne vonseiten der Kultur käme. Nicht ...