Leitinger: "Ich will mir einfach die Zeit geben"

Der Pinzgauer Ski-Rennläufer Roland Leitinger arbeitet an seinem Comeback, ohne dabei das Wort in den Mund zu nehmen.

Die positiven Dinge der letzten Wochen sind für Roland Leitinger rasch aufgezählt. "Die Hochzeit auf Rhodos, das war ein richtig cooles Erlebnis", sagt der Pinzgauer über den Schritt, der nun auch schon über einen Monat zurückliegt. Doch die Frage, die beim ÖSV-Trainingskurs in Kaprun alle interessiert, die schiebt er zur Seite: Denn im Grunde ist es allein schon wegen seiner Anwesenheit klar, dass er weitermacht, dennoch will er das nicht so explizit aussprechen. "Ich will mir einfach die Zeit geben. ...