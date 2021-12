Leitinger nach Kreuzbandriss: "Eine Rückkehr gibt es nicht um jeden Preis"

Roland Leitinger kämpft sich nach seinem dritten Kreuzbandriss wieder zurück - aber mit einer anderen Perspektive als nur Weltcup.

Es war die Meldung, die die Skifans zu Saisonbeginn geschockt hat. Nur kurz nach seinem sensationellen zweiten Platz beim Weltcupauftakt in Sölden zog sich Pechvogel Roland Leitinger beim Training neuerlich einen Kreuzbandriss zu - sogar an der gleichen Stelle im rechten Knie wie bei seinem letzten Kreuzbandriss 2018. Erfahrung mit Verletzungen hat der Salzburger - und doch ist diesmal etwas ganz anders: Ob er wirklich in den Skisport zurückkommt, das ist für ihn noch lang nicht fix.

"Eine ...