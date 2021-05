Letzter Akt der Entfremdung: Die Szenarien zur ÖSV-Entscheidung

Der ÖSV-Wahlausschuss berät am Dienstag in Salzburg nach monatelangem Kleinkrieg über den neuen ÖSV-Präsidenten. Egal, wer es wird: Der ÖSV trägt einen schweren Schaden davon.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass just im Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg am Dienstag die verfeindeten ÖSV-Fraktionen zum finalen Showdown durchladen. In der Sitzung des Wahlausschusses werden alle Weichen für die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gestellt, auch wenn man sich formell noch einmal vertagen wird.

Doch das Bild, das der ÖSV in den letzten 48 Stunden vor dem zukunftsweisenden Treffen abgibt, ist verheerend: Der Verband ist in zwei Lager (Michael Walchhofer versus Renate Götschl) ...