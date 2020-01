Lichtblick im ÖSV-Team vor den Klassikern

Lauberhorn, Streif und Kandahar - dem Weltcup stehen an den nächsten drei Wochenenden die großen Abfahrtsklassiker ins Haus. Mayers Trainingsbestzeit war da ein Stimmungsaufheller.

Lauberhorn, Streif, Kandahar - das sind Begriffe, die die Herzen aller Skifans höherschlagen lassen. An den nächsten drei Wochenenden geht es nun mit diesen Abfahrtsklassikern in Wengen, Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen Schlag auf Schlag weiter.

Doch vor der längsten (Wengen), schwierigsten (Kitzbühel) und in den letzten Jahren unberechenbarsten Abfahrt (Garmisch) wirkt das zu Saisonbeginn so selbstsichere ÖSV-Abfahrtsteam schon ziemlich zerrupft. Bei der bisher letzten Abfahrt in Bormio fielen mit Hannes Reichelt und Christopher Neumayer ja zwei Fahrer mit Kreuzbandrissen aus, dazu plagt sich Max Franz seit Lake Louise mit massiven Kreuzproblemen herum, die nun auch zu muskulären Problemen führen. Auch am Donnerstag stoppte er kurz seine Trainingsfahrt im Kernen-S, ehe er den Lauf fortgesetzt hat. "Jammern hilft nicht, aber die Sache kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt", meinte Franz. "Man weiß vorher nie, ob der Muskel jetzt zumacht und ob man überhaupt schmerzfrei runterkommt."

Damit ist Österreichs Abfahrtstruppe in der Woche vor dem Heimspiel in Kitzbühel auf gerade einmal zwei Asse reduziert worden: Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr. Doch auch Kriechmayr, im Vorjahr Abfahrtssieger auf dem Lauberhorn, ist mit seiner bisherigen Saison - trotz des Super-G-Sieges in Gröden - nicht zufrieden. Ihm fehlt einfach noch die Konstanz. "Vor der Saison habe ich gesagt, dass der Gewinn der Abfahrtskugel mein großes Ziel ist. Dazu musst du konstant auf dem Podium stehen, doch das ist uns Österreichern zuletzt nicht gelungen. Zufrieden bin ich mit den Top 5, und wenn man vier von sieben Speedrennen nicht in den Top 5 ist, dann kann man nicht zufrieden sein", meinte Kriechmayr in Wengen.

Für einen Lichtblick sorgte nun am Donnerstag im Abschlusstraining für die Lauberhornabfahrt Matthias Mayer: Der Kärntner markierte in 2:26,80 Minuten Bestzeit, obwohl er weit vor dem Ziel aus der Abfahrtsposition gegangen ist. "Nicht schlecht, ich bin extrem zufrieden", meinte er danach schmunzelnd. Dass er gepokert habe, das wollte er auch gar nicht verheimlichen. "In einigen Passagen, in denen man noch die Linie sucht, gibt man halt Vollgas, in den Passagen, die man eh schon beherrscht, geht man vom Tempo, weil man ja der Konkurrenz nicht die Linie zeigen will", meinte Mayer nach der Trainingsfahrt. Das galt sinngemäß aber auch für Beat Feuz, der ebenfalls früh aufgemacht hat. "Der Beat hat sicher noch einiges zuzulegen", meinte Mayer. Und dass Dominik Paris ein heißer Kandidat für einen Sieg in jeder der drei kommenden Abfahrten ist, ist wohl auch kein Geheimnis. Die gastgebenden Schweizer müssen übrigens auch auf zwei Abfahrer verzichten, Marc Gisin, der im Dezember 2018 in Gröden so schwer gestürzt ist, wird heuer keine Abfahrt mehr bestreiten, Urs Kryenbühl, Sensationszweiter in Bormio, zog sich im ersten Training einen Riss des Syndesmosebands zu und wird die restliche Saison ausfallen.

Los geht es auf dem Lauberhorn am Freitag mit der Kombination. Es ist die einzige Kombination in diesem Winter bestehend aus Abfahrt und Slalom, alle anderen Kombinationen werden mit Super G und Slalom ausgetragen. Danach soll es sich eintrüben und in der Nacht auf Samstag werden in Wengen bis zu 35 Zentimeter Neuschnee erwartet. Dennoch entschied sich die FIS, beim ursprünglichen Programm zu bleiben: Samstag Abfahrt, Sonntag Slalom.