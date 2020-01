Liensberger will auch in Zagreb "stark abschließen"

Katharina Liensberger will nach ihrem guten Auftritt in Lienz im ersten Skirennen des neuen Jahres nachlegen. In Zagreb peilt die Vorarlbergerin wieder einen Spitzenplatz an. "Ich denke, dass ich mich immer steigern kann, aber ich weiß, dass ich sehr, sehr schnell bin, wenn ich ans Limit komme", meinte Liensberger am Freitag. "Es ist auch da das Ziel, beide Durchgänge stark abzuschließen."

Liensberger will weitere Punkte hamstern