Lienz bis 2025 Weltcup-Veranstalter von Damen-Rennen

Lienz bleibt zumindest bis 2025 fixer Bestandteil im alpinen Ski-Weltcup-Kalender der Damen. Darauf haben sich der Österreichische Skiverband (ÖSV), der Skiclub Lienz (SCL) als ausführender Verein und der Tourismusverband Osttirol geeinigt, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

1997 waren erstmals Damen-Weltcuprennen am Hochstein organisiert worden. Seither veranstaltet Lienz im Zweijahreszyklus, abwechselnd mit dem Semmering, zwei Technikrennen. Und das bleibt auch in diesem Jahr so: Am 28. Dezember 2021 findet der Slalom und am 29. Dezember der Riesentorlauf statt.

Quelle: APA