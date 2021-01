Lillehammer-Ersatz-Termin nun vom 12. bis 14. Februar

Lillehammer wird doch noch Schauplatz von nordischen Weltcup-Bewerben. Die FIS informierte am Freitag darüber, dass die ursprünglich vom 4. bis 6. Dezember angesetzt gewesenen Konkurrenzen nun vom 12. bis 14. Februar stattfinden sollen. Angesetzt sind Bewerbe in der Nordischen Kombination für Männer und Frauen sowie ein Frauen-Skispringen. Für die Kombiniererinnen, die neu im Weltcup-Programm sind, bedeutet dies nach der Premiere in Ramsau doch noch einen zweiten Bewerb.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Österreicherin Lisa Hirner freut sich auf noch einen Weltcupbewerb

Das genaue Programm sowie die nötigen Covid-19-Maßnahmen werden kommende Woche verlautbart. Der Dezember-Termin war wegen der Coronavirus-Pandemie damals verschoben worden. Quelle: APA