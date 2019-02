Lindsey Vonn beendet nach der Ski-WM ihre Karriere

Lindsey Vonn wird ihre aktive Skikarriere nach den Weltmeisterschaften in Schweden beenden. Das teilte die Amerikanerin am Freitagabend mit. "Mein Körper ist gebrochen und nicht mehr zu reparieren und lässt mich nicht die letzte Saison bestreiten, von der ich geträumt habe. Mein Körper brüllt mich an zu STOPPEN und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre", schrieb die 34-Jährige in den Sozialen Netzwerken.

Vonn hat in ihrer von Verletzungen überschatteten Karriere 82 Weltcups gewonnen und ist Rekordhalterin bei den Damen. Die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Erfolgen, die sie in den vergangenen Jahre jagte, kann sie nun nicht mehr erreichen.

Anzeige

In Are endet damit ein großes Kapitel Ski-Geschichte: Vonn ist Olympiasiegerin, zweimalige Weltmeisterin, vor allem aber Rekordhalterin im Ski-Weltcup mit 82 Siegen. Die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Erfolgen, die sie in den vergangenen Jahre jagte, kann sie nun aber nicht mehr erreichen.

"Ganz ehrlich, es ist nicht der Rücktritt, der mich ärgert. Aber aufzuhören, ohne mein Ziel zu erreichen, das wird mich für immer begleiten", schrieb die ehrgeizige Athletin. Trotz ihrer langen Verletzungshistorie und einer weiteren Knieblessur im November hatte Vonn diesen WM-Winter unbedingt noch bestreiten wollen und auch drei Rennen im Dezember 2019 auf ihrer Lieblingsstrecke im kanadischen Lake Louise ins Auge gefasst.

Bei zwei Abfahrten und einem Super-G in Cortina vor zwei Wochen aber realisierte die Amerikanerin, dass ihre Körper nicht mehr kann. Nach dem letzten Rennen brach sie ihm Ziel in Tränen aus und deutete in Interviews bereits an, dass dies ihr letztes Rennen gewesen sein könnte. Ob sie in Are tatsächlich antritt, ist nicht gesichert.

In ihrer langen Krankenakte stehen unter anderem zwei Kreuzbandrisse, ein gebrochener Knöchel und ein Schienbeinkopfbruch. Auch Depressionen machte sie öffentlich. "In den vergangenen Jahren hatte ich mehr Verletzungen und Operationen als ich zugeben mag", schrieb sie. "Ich habe stets die Grenzen des Skisports ausgereizt, deswegen hatte ich unglaublichen Erfolg, aber auch dramatische Unfälle."

Nach fast zwei Jahrzehnten als Rennfahrerin im Rampenlicht will sie sich künftig auf ihr Privatleben konzentrieren. Vonn ist mit dem Eishockey-Profi P.K. Subban liiert. "Ich hoffe, dass ich eines Tages noch mit meinen Kinder Skifahren kann", schrieb sie.

Lindsey Vonns Erfolge

Olympische Spiele

Vancouver 2010 Abfahrt Gold Vancouver 2010 Super G Bronze Pyeongchang Abfahrt Bronze

Weltmeisterschaften

Anzeige

Are 2007 Abfahrt Silber Are 2007 Super G Silber Val d'Isere 2009 Abfahrt Gold Val d'Isere 2009 Super G Gold Garmisch 2011 Abfahrt Silber Vail 2015 Super G Bronze St. Moritz 2017 Abfahrt Bronze

Weltcup

Gesamtsiegerin: 2008, 2009, 2010, 2012 Abfahrtssiegerin: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 Super G-Siegerin: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 Kombinationssiegerin: 2010, 2011, 2012 Einzelsiege: Abfahrt 43, Super G 28, Riesenslalom 4, Slalom 2, Superkombi 5.

Rennläuferinnen mit den meisten Weltcupsiegen

1. Lindsey Vonn (USA) 82 * 2. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62 3. Vreni Schneider (SUI) 55 . Mikaela Shiffrin (USA) 55 * 5. Renate Götschl (AUT) 46 6. Anja Pärson (SWE) 42 7. Marlies Schild (AUT) 37

Quelle: SN