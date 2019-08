Die heuer zurückgetretene US-Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn und der kanadische Eishockey-Profi P. K. Subban haben sich verlobt. Die erfolgreichste Weltcup-Aktive aller Zeiten und der Verteidiger der New Jersey Devils haben die Neuigkeit am Freitag in einem Artikel der Zeitschrift "Vogue" bekanntgegeben. Die 34-Jährige und der 30-Jährige lernten einander 2017 kennen.

SN/APA (AFP/Getty)/KEVIN WINTER Aus Lindsey Kildow wurde Lindsey Vonn - wird sie jetzt Lindsey Subban?