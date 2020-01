Lisa Grill gibt in Zauchensee Weltcup-Debüt

Lisa Grill gibt in der Alpin-Kombination am Sonntag in Zauchensee ihr Weltcup-Debüt. Die 19-jährige Lungauerin hatte im ersten Abfahrtstraining am Donnerstag mit gleich zwei Stürzen für Aufsehen gesorgt. "Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht. Dass es so nahe der Heimat passiert, ist cool", freute sich die Dritte der Junioren-WM, die auch Österreichs aktuelle Abfahrts-Meisterin ist.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Lisa Grill startet in der Kombi