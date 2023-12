Lisa Grill gewinnt bei Speed-Comeback in St. Moritz Europacuprennen

Mehr als 1000 Tage Verletzungspause liegen hinter Lisa Grill. Am Dienstag gewann die Lungauerin einen Europacup-Super-G in St. Moritz.

Die 23-Jährige aus Mariapfarr siegte vor der Kanadierin Valerie Grenier (+0,24 Sek.) und der US-Amerikanerin Mangan Tricia (+0,34 Sek.). Im Februar 2021 hat sich Lisa Grill einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und musste danach immer wieder mit Rückschlägen kämpfen. Vor kurzem gab sie ihr Renn-Comeback im FIS-Riesenslalom von Mayrhofen und belegte Platz neun. Am Dienstag siegte sie beim ersten von zwei Super-G im Europacup in St. Moritz.

Lisa Grill sagte: "Für den ersten Super-G nach so langer Zeit ist das richtig cool und ich hätte mir nicht gedacht, dass es gleich so aufgeht. Für einen Europacup ist St. Moritz schon auf der schwierigeren Seite, umso lässiger, dass heute so ein Ergebnis rausgeschaut hat, das taugt mir schon sehr."