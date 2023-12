Zum 30. Geburtstag daheim: Lisa Hauser fällt für Biathlon-Weltcup in der Schweiz aus

Österreichs Parade-Biathletin tritt ihren Weihnachtsurlaub unfreiwillig früher an. Die Tirolerin kann diese Woche in Lenzerheide nicht an den Start gehen.

Bei der Generalprobe für die WM 2025 in Lenzerheide fehlt die Teamleaderin in der ÖSV-Biathletinnentruppe aufgrund eines grippalen Infekts. Damit wird Österreich nur mit vier Athletnnen vertreten sein. Anna Gandler, Anna Juppe, Kristina Oberthaler und Tamara Steiner werden die Rennen ab Donnerstag bestreiten.

Hauser hatte bei den Heimrennen in Hochfilzen nicht wie gewünscht performen können. In Sprint und Verfolgung landete die Ex-Weltmeisterin außerhalb der Punkteränge, lediglich in der Staffel lief sie den sicheren sechsten Platz der ÖSV-Armada als Schlussläuferin ins Ziel. Die Rennen in Lenzerheide auszulassen, schmerzt Hauser, die am Samstag ihren 30. Geburtstag feiert, besonders. Sie hatte im Sommer unter der Aufsicht ihrer Entdeckerin Sandra Flunger viele Trainingseinheiten auf der WM-Strecke von 2025 bestritten.

Cheftrainer Markus Fischer sagt: "Der Ausfall von Lisa ist natürlich bitter, aber wir wollen kein Risiko eingehen und werden jetzt alles daransetzen, dass sie so schnell wie möglich wieder fit wird. In der Schweiz erwarten uns ein Sprint, eine Verfolgung und ein Massenstart. Es ist ein neuer Weltcup-Ort für uns und nur ein paar Athletinnen haben dort bereits Erfahrungen gesammelt. Das wird sicher eine Herausforderung und wir werden wie immer unser Bestes geben."

Bei den ÖSV-Herren muss Magnus Oberhauser nach seiner erst kürzlich überstandenen Covid-Infektion auch in der Schweiz auf ein Antreten verzichten. Für ihn rückt der bereits in Hochfilzen eingesetzte Dominic Unterweger in das Weltcup-Team auf.

Rechtzeitig wieder fit ist hingegen Simon Eder. Der Salzburger, der den Heimweltcup in Hochfilzen aufgrund gesundheitlicher Probleme auslassen musste, möchte in der Schweiz wieder in den Weltcup einsteigen.