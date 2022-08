Lisa Hauser: "Der Gesamtweltcup ist ein brutal großes Ziel von mir"

Biathletin Lisa Hauser will nach Platz drei im vorigen Winter den Angriff auf die große Kugel starten.

Olympia, war da was? Die Bewerbe von Peking haben für Österreichs Biathlonteam im Februar ohne Medaille geendet. Lisa Hauser war im "Kühlschrank" von Zhangjiakou als Vierte im Sprint am nächsten dran an Edelmetall. Sonst wurde viel gefroren, über das Material und dann auch über die Trainer diskutiert.

Dass die Tirolerin am Ende des Winters Dritte im Gesamtweltcup wurde, ging dabei fast unter. In der Vorbereitung auf die kommende Saison schöpft Hauser aus diesem Stockerlplatz Kraft und Motivation: "Ich ...