Lisa Hauser feiert in Östersund ersten Saisonsieg

Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser hat im Sprint von Östersund (SWE) ihren dritten Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin schoss bei dem Bewerb am Donnerstag fehlerfrei.

Hauser war bereits beim Auftakt in der Vorwoche an gleicher Stelle Zweite im Einzelrennen geworden. Mit dem Sieg vom Donnerstag unterstrich die 27-Jährige aus Reith bei Kitzbühel ihre hervorragende Form schon am Beginn der Olympiasaison. Sie siegte vor Elena Oeberg (SWE/+12,5 Sek.) und Hanna Sola (BLR) +14,4).

Besonders wertvoll macht den Sieg, dass er in einem Bewerb auf hohem Niveau errungen wurde, denn neben Hauser schossen noch zahlreiche weitere Läuferinnen fehlerfrei. Unter ihnen auch ihre ÖSV-Teamkolleginnen Dunja Zdouc (auf Platz 33 in den Punkterängen) und Julia Schwaiger (Platz 44), die aber in der Loipe Rückstand hatten. Die weiteren Österreicherinnen: 59. Anna Juppe (1 Fehler/+2:03,4 Min.), 78. Christina Rieder (1/+2:33,5)

Lisa Hauser war die große Aufsteigerin der vorigen Saison im Biathlonsport. Nach ihren ersten Podestplätzen (zwei Mal Dritte) in Oberhof (GER) feierte sie in Antholz in einem Einzelrennen im Jänner ihren ersten Weltcupsieg. Im Februar folgten bei der WM in Pokljuka Silber mit der Mixed-Staffel bzw. in der Verfolgung sowie als Krönung der Weltmeistertitel im Massenstart. Dieser zählte auch als Weltcupsieg, womit Hauser nun bei drei Erfolgen in Solobewerben hält.

In Östersund geht es schon am Samstag mit der Verfolgung weiter, in der Hauser als Erste ins Rennen geht. Am Sonntag folgt für die Frauen der erste Staffelbewerb der Saison. Die Herren starten bereits am Donnerstagnachmittag in den Sprint.