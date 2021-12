Lisa Hauser hatte beim Heimrennen Rückstand

Enttäuschende Ergebnisse brachten die Sprints zum Auftakt des Heimweltcups in Hochfilzen für die ÖSV-Biathleten. Lisa Hauser kam auf Platz 26 und gab das Gelbe Trikot der Weltcupführenden wieder ab. Die österreichischen Herren lagen ebenfalls weit zurück.

Zwei Fehler im Stehendschießen waren zu viel für Lisa Hauser, die 1:47 Minuten Rückstand auf Siegerin Hanna Sola (BLR) hatte. Die Tirolerin, die im Sprint von Östersund in der Vorwoche gewonnen hatte, hofft nun auf eine bessere Vorstellung in der Verfolgung am Sonntag. Dort wird auch die Salzburgerin Julia Schwaiger am Start sein, die auf Platz 55 kam. Zuvor steigt am Samstag noch das Staffelrennen der Frauen.

Das Ambiente war der Biathlon-Sternstunde nicht angemessen: Erstmals startete eine österreichische Biathletin im Gelben Trikot der Weltcupführenden bei einem Heimrennen. Doch statt vor lautstarken Fans lief Lisa Hauser am Freitag beim Sprint in Hochfilzen in Bezirkscup-Atmosphäre. Das Ende des Lockdowns kommt zu spät für die Rennen im Pillerseetal, so wie im Vorjahr gab es leere Ränge vor dem Hintergrund einer prachtvollen, tiefverschneiten Winterkulisse.

Bei ihrem 18. Einzelstart in Hochfilzen wäre Lisa Hauser schon mit einem erstmaligen Top-sechs-Ergebnis daheim und damit der Teilnahme an der offiziellen "Flower Ceremony" glücklich gewesen. Dahin war sie gut auf Kurs, ehe beim Stehendschießen zwei Schüsse ihr Ziel verfehlten. Statt Blumen gab es im Ziel nach Platz 26 nur wärmenden Tee. "Eigentlich habe ich mir beim Liegendschießen schwerer getan", analysierte die 26-jährige Tirolerin, die keine wirkliche Erklärung für die Fehlschüsse hatte.

"Ab zwei Fehlern g'langt's gar nimmer für ein gutes Rennen", stellte Hauser fest, die aber auch nicht todunglücklich war. Immerhin kann sie mit einer guten Verfolgung am Sonntag noch etliche Plätze aufholen und sich die verpassten Blumen doch noch holen - dann wieder mit einer normalen Startnummer und nicht mehr im Gelben Trikot.

Zuvor steigt heute, Samstag, für die Frauen der Staffelbewerb. Die Erwartungen sind gedämpft, in Östersund wurde die ÖSV-Equipe zuletzt überrundet, ehe Lisa Hauser als Schlussläuferin einsteigen konnte. Für die Saalfeldnerin Julia Schwaiger, im Sprint auf Platz 55, war das Rennen "richtig zach" und "ein reiner Krampf". Dunja Zdouc und Christina Rieder schafften immerhin das Kunststück auf die Zehntelsekunde gleichauf ins Ziel zu kommen - auf Rang 90.

Ein Österreicher durfte in Hochfilzen am Freitag jubeln: Reinhard Gösweiner feierte als Cheftrainer der Weißrussinnen den überlegenen Sieg von Hanna Sola. Bereits im Vorjahr hatte an gleicher Stelle mit Dzinara Alimbekawa ein Gösweiner-Schützling triumphiert.

ÖSV-Herren im geschlagenen Feld

"Zach", das war die fast einhellige Reaktion der ÖSV-Biathleten nach dem Weltcupsprint am Freitag in Hochfilzen. Bei Postkartenwetter im tief verschneiten Stützpunkt im Tiroler Pillerseetal lief gar nichts für die ersatzgeschwächten Österreicher, die am Freitag noch die Absage von Julian Eberhard hatten hinnehmen müssen.

Der Tiroler Felix Leitner war auf Platz 32 der beste Lokalmatador. "Es war ein harter Arbeitstag, ich habe mir am Schießstand schwergetan. Zwei Fehler sind doch zu viel", sagte er. Simon Eder aus Saalfelden schoss stehend zwei Mal daneben und ergatterte mit Rang 40 gerade noch einen Weltcuppunkt. Der sonst so sichere Schütze hatte sich ganz weit außen auf Schießplatz 28 von 30 platziert, um gute Windbedingungen zu haben. Dann ging gleich der erste Schuss daneben. "Da spielt dann auch der Kopf mit", bekannte der Routinier. Eine ähnliche Aufholjagd in der Verfolgung am Samstag wie zuletzt in Östersund (von Platz 27 auf 6) wollte der 38-Jährige nicht versprechen.

An den fehlenden Zuschauern lag es jedenfalls nicht: "Leider haben wir uns schon an leere Ränge gewöhnt", klagte Eder. "Wir müssen aber dankbar sein, dass wir unter diesen Umständen unseren Sport ausüben dürfen." Die Öffnungsschritte nach dem Lockdown kamen zu spät für Hochfilzen, weil kurzfristig die notwendigen Zusatztribünen nicht mehr hätten aufgestellt werden können.

Fehlerfrei kam keiner der Österreicher durch, geklagt wurde über schwere Beine. "Ein bissl eingerostet" fühlte sich beispielsweise David Komatz, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feierte. Gut geölt war der Motor bei Johannes Kühn: Der Deutsche feierte seinen ersten Weltcupsieg und führt das Feld am Samstag als Führender in die Verfolgung. Das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer, sonst ein gewohntes Bild in Hochfilzen, musste er sich selbst dazudenken.

Ergebnisse Hochfilzen

Sprint Männer: 1. Johannes Kühn (GER/1 Fehler) 26:05,0 Min., 2. Martin Ponsiluoma (SWE/1) +14,3, 3. Anton Smolski (BLR/0) +20,5. Weiters: 32. Felix Leitner (2) +1:15,5 Min., 40. Simon Eder (2) +1:30,7, 56. David Komatz (1) +1:46,7, 101. Lukas Pitzer (3) +3:17,0, 109. Magnus Oberhauser (3) +3:44,0.

Weltcup Gesamt: 1. Christiansen 203 Pkt. - 2. Samuelsson 202 - 3. Jacquelin 189. Weiter: 18. Eder - 36. Leitner.



Sprint Frauen: 1. Hanna Sola (BLR) 20:44,4 Min. (0 Fehler) - 2. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +46,8 Sek. (2) - 3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +50,3 (0). Weiter: 26. Lisa Hauser +1:47,1 (2) - 55. Julia Schwaiger +2:38,7 (1) - 90. Dunja Zdouc (3) und Christina Rieder (1) jeweils +3:41,4 - 93. Anna Juppe (alle AUT) +3:43,2 (3).

Weltcup Gesamt: 1. Röiseland 216 Pkt. - 2. Alimbekewa 194 - 3. Hauser 192.