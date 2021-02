Lisa Hauser holt historische Biathlon-Medaille

Silber in der Verfolgung holte Österreichs Parade-Biathletin Lisa Hauser bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka am Sonntag. Es war das erste Edelmetall für eine heimische Biathletin seit 1984.

SN/GEPA pictures Lisa Hauser.

Der Sieg ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff (NOR/2 Fehler), die 17 Sekunden Vorsprung auf Hauser hatte. Die Tirolerin war als Neunte des Sprints ins Rennen gegangen. Nur beim ersten Liegendschießen unterlief ihr ein Fehler, danach blieb sie drei Mal sauber. Als die Konkurrentinnen beim vierten Schießen schwächelten, lief sie als Dritte auf die Schlussrunde, überholte noch die Französin Anais Chevalier-Bouchet und lief jubelnd als Zweite ins Ziel. Für die 27-Jährige war es nach Silber in der Mixed-Staffel vorigen Mittwoch bereits das zweite Edelmetall bei dieser WM. Erst einmal hatte eine Österreicherin zuvor eine WM-Medaille gewonnen. Bei den allerersten Titelkämpfen für Frauen 1984 in Chamonix war die Vorarlbergerin Andrea Grossegger, die heute in Saalfelden lebt, zu Bronze gelaufen. Danach war die Frauen-Biathlonsparte in Österreich jahrelang vernachlässigt worden. Den ÖSV-Triumph komplettierte Dunja Zdouc, die von Platz 38 auf Rang elf nach vor lief. Die Kärntnerin blieb dabei ohne einen einzigen Fehler. Katarina Innerhofer aus Maria Alm schoss fünf Stehend-Fehler und hielt annähernd ihr Niveau. Nach Startplatz 39 wurde sie 37., zeigte aber mit der drittbesten Laufzeit ihr Potenzial. Quelle: SN