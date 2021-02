Lisa Hauser holt WM-Gold im Massenstart

Ein historischer Triumph für Österreichs Biathlonsport: Die Tirolerin krönte am Sonntag in Pokljuka eine sensationelle Saison mit dem Weltmeistertitel im Massenstart.

Hauser schoss beim letzten WM-Bewerb in Pokljuka souverän und fehlerfrei. Nach dem letzten Schießen distanzierte sie ihre Konkurrentinnen und ließ keinen Zweifel mehr an ihrem Triumph aufkommen. Sie hatte im Ziel 21,7 Sekunden Vorsprung auf Ingrid Landmark Tandrevold und 23,0 auf Tiril Eckhoff (beide NOR). Keine andere Teilnehmerin außer Hauser blieb fehlerfrei. Sie war im Massenstart der 30 besten Biathletinnen die einzige österreichische Teilnehmerin.

"Es ist unglaublich, was hier passiert", sagte Hauser im Ziel. "Es ist so schön. Vier mal die Null war die Grundvoraussetzung heute. Ich konnte die Schlussrunde richtig genießen. Die Betreuer sind an der Strecke gestanden und haben gefeiert, und ich habe auch einen Grinser im Gesicht gehabt. Ich fang es gerade erst zu realisieren an, dass ich Weltmeisterin bin." Für den österreichischen Biathlonsport ist es das erste WM-Gold seit zwölf Jahren. Dominik Landertinger hatte in Pyeongchang 2009 ebenfalls im Massenstart Gold erobert und freute sich am Sonntag als ORF-Co-Kommentator über Hausers Erfolg mindestens ebenso: "Danke, dass ich diese Momente kommentieren darf!"

Durchbruch in dieser Saison

Lisa Hauser hat erst in diesem Winter mit 27 Jahren den Durchbruch vom ewigen Talent zur absoluten Weltklassebiathletin vollzogen. Die frühere Juniorenweltmeisterin hat bereits vor einigen Jahren Top-fünf-Plätze im Weltcup erreicht, dann war ihre Entwicklung aber ins Stocken geraten. Teaminterne Konflikte und kuriose Pannen wie "Crossfire"-Einlagen (Schießen auf die falschen Scheiben) prägten ihren Weg mit. Zeitweise trainierte sie in der externen Trainingsgruppe "Biathlonschmiede" mit Alfred Eder und Sandra Flunger. Erst in dieser Saison ist sie ins Frauenteam zurückgekehrt, noch im vorigen Winter hatte sie mit den ÖSV-Männern trainiert. Die Installation der deutschen Trainer Markus Fischer und Gerald Hönig war das letzte Mosaiksteinchen zum Durchbruch.

Mit dem ersten Stockerlplatz im Jänner in Oberhof war der Bann gebrochen. Es folgten drei weitere dritte Plätze und im Einzel von Antholz der längst überfällige erste Sieg. Das Mitglied des ruhmreichen Kitzbüheler Skiclubs konservierte die Form bis zur WM, wo sie gleich zum Auftakt gemeinsam mit Dunja Zdouc, David Komatz und Simon Eder Silber in der Mixed-Staffel holte. Wenige Tage später folgte Verfolgungs-Silber. Viele Freudentränen flossen, die Erinnerung an die überwundenen Hürden und an die vielen Konflikte bis zum Triumph kam hoch.

Basis wurde im Skigymnasium Saalfelden gelegt

Erst einmal hatte eine Österreicherin zuvor eine WM-Medaille gewonnen. Bei den allerersten Titelkämpfen für Frauen 1984 in Chamonix war die Vorarlbergerin Andrea Grossegger, die heute in Saalfelden lebt, zu Bronze gelaufen. Danach war die Frauen-Biathlonsparte in Österreich jahrelang vernachlässigt worden. Die aktuelle Weltcup-Mannschaft um Hauser, Zdouc und Co. ist so etwas wie die weibliche Pioniertruppe und wurde durchwegs im Skigymnasium Saalfelden von Trainerin Sandra Flunger aufgebaut. Die Saalfeldnerin arbeitet mittlerweile für den Schweizer Verband, ist aber an der Loipe nach wie vor eine Ansprechperson für Lisa Hauser.