Lisa Hauser triumphiert im Massenstart von Le Grand Bornand

Lisa Hauser hat im Massenstart-Weltcup von Le Grand Bornand am Sonntag ihren fünften Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin setzte sich mit nur einem Schießfehler vor Julia Simon und Anais Chevalier-Bouchet durch.

Hauser hatte bereits zu Saisonbeginn im Sprint von Kontiolahti gewonnen. Bereits im Sprint und in der Verfolgung von Le Grand Bornand hatte sich die seit Freitag 29-Jährige läuferisch stark präsentiert. Am Sonntag fiel die Entscheidung beim letzten Schießen, als die Konkurrentinnen verschossen, während Hauser die Nerven behielt.

Kurios: Ursprünglich hatte Lisa Hauser geplant gehabt, die Rennen in Frankreich auszulassen. Sie war im Sommer durch Krankheiten im Training beeinträchtigt gewesen und hatte nicht damit gerechnet, bei den ersten Weltcuprennen schon so gut mithalten zu können.

Auch Shootingstar Anna Gandler lief ein gutes Massenstartrennen. Sie war lange auf Kurs Top-Ten-Rang, ehe sie stehend noch drei Fehler schoss und als 19. im Ziel ankam. Die 21-jährige Tirolerin hatte erst in der Vorwoche in Hochfilzen ihr Weltcupdebüt gegeben. In der Verfolgung von Le Grand Bornand war sie als Elfte nur knapp am ersten Top-Ten-Platz vorbeigeschrammt.