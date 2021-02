Lisa Hauser verpasst nächste Medaille knapp und jubelt über Kristall

Blech statt Bronze: Die Tiroler Biathletin Lisa Hauser vergab bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka (SLO) die Chance auf ihre dritte Medaille erst beim letzten Schießen und wurde Vierte. Die Saalfeldnerin Julia Schwaiger lieferte mit einem Top-Ten-Platz einen sehr starken Auftritt.

Drei Mal blieb Hauser bei dem Rennen am Dienstag fehlerfrei und durfte mit einer weiteren Medaille nach Silber in der Mixed-Staffel und in der Verfolgung rechnen. Doch zwei Fehler beim letzten Stehendanschlag brachten zwei Strafminuten und warfen sie noch auf Platz vier (+1:52 Min.) zurück. Marketa Davidova aus Tschechien holte Gold (0 Fehler) vor Hanna Oeberg (SWE/1, +27,9) und Ingrid Landmark Tandrevold (NOR/1, +1:04,0).

"Ärgerlich, dass die zwei Fehler noch am Schluss passiert sind", sagte Hauser. "Aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Rennen. Platz vier sind wieder gute Punkte im Weltcup." Entschädigt wurde die 27-Jährige mit dem Gewinn des Disziplinen-Weltcups. Weil nur zwei der drei heurigen Einzelrennen gezählt wurden, liegen Hauser und Dorothea Wierer punktgleich mit 103 Zählern in der Gesamtwertung vorne.

Im Schatten von Hauser zeigte auch Julia Schwaiger aus Saalfelden ein starkes Rennen. Die ehemalige Juniorenweltmeisterin verfehlte nur einmal das Ziel und kam als Zehnte ins Ziel. Gut auf Kurs war auch Katharina Innerhofer aus Maria Alm, die noch vor dem letzten Schießen mit bis dahin zwei Fehlern auf Top-Ten-Kurs lag, dann aber mit drei weiteren Fehlschüssen auf Platz 46 zurückfiel. Knapp vor ihr landete die Kärnterin Dunja Zdouc auf Platz 42.

Das weitere Programm der Biathlon-WM

Mittwoch, 17. Februar Einzel Herren Donnerstag, 18. Februar Single-Mixed-Staffel Samstag, 20. Februar Staffel Damen, Herren Sonntag, 21. Februar Massenstart Damen, Herren

Vor den heurigen Titelkämpfen hatte erst einmal eine Österreicherin eine WM-Medaille gewonnen. Bei den allerersten Titelkämpfen für Frauen 1984 in Chamonix war die Vorarlbergerin Andrea Grossegger, die heute in Saalfelden lebt, zu Bronze gelaufen. Danach war die Frauen-Biathlonsparte in Österreich jahrelang vernachlässigt worden. Die aktuelle Weltcup-Mannschaft um Hauser, Zdouc und Co. ist so etwas wie die weibliche Pioniertruppe und wurde durchwegs im Skigymnasium Saalfelden von Trainerin Sandra Flunger aufgebaut. Die Saalfeldnerin arbeitet mittlerweile für den Schweizer Verband, ist aber an der Loipe nach wie vor eine Ansprechperson für Lisa Hauser. Flungers aktuelles Team präsentierte sich am Dienstag ebenfalls stark und brachte mit Selina Gasparin (6.), Irene Cadurisch (8.) und Lena Häcki (12.) zwei Läuferinnen ins Spitzenfeld.

Mit ihrem ersten Weltcupsieg in Oberhof und vier dritten Plätzen hat Lisa Hauser seit Jahresbeginn bereits ihr Potenzial gezeigt. Zuvor war der Aufstieg des Supertalents aus Reith bei Kitzbühel ins Stocken geraten. Teaminterne Konflikte und kuriose Pannen wie "Crossfire"-Einlagen (Schießen auf die falschen Scheiben) prägten ihren Weg mit. Noch in der Vorsaison hatte Lisa Hauser mit dem ÖSV-Männerteam mittrainiert.

