Lisa Hausers Siegerlächeln erstrahlt in Pokljuka wieder

Wenn Österreichs Biathleten ihr Quartier am malerischen Bleder See beziehen und die kurvige Straße zur Hochebene von Pokljuka hinauffahren, dann sollte die Erinnerung an 2021 für Gänsehaut sorgen. Ab Donnerstag steigen die Weltcuprennen knapp hinter der Kärntner Grenze. Vor knapp zwei Jahren erlebte die Tirolerin Lisa Hauser dort eine Weltmeisterschaft wie im Traum: Silber in der Mixedstaffel, Silber in der Verfolgung und schließlich die Krönung mit Gold im Massenstart. Einzig das strahlende Siegerlächeln mussten sich die Fans bei den Medaillenfotos dazudenken - wegen der Coronapandemie herrschte damals Maskenpflicht auf dem Siegerpodest. Zum Strahlen brachte Hauser vor der Rückkehr das Betrachten des Videos ihres Goldlaufs: "Das sind Emotionen, die mich auch heute noch überwältigen. Ein wunderschönes Gefühl, wieder hier zu sein." Rechtzeitig vor der Rückkehr nach Slowenien nähert sich die 29-Jährige wieder ihrer überragenden Form von damals. Im letzten Rennen vor Weihnachten siegte sie im Massenstart von Le Grand Bornand (FRA), zwischen den Feiertagen holte sie mit Felix Leitner den dritten Platz bei der World Team Challenge auf Schalke. Cheftrainer Markus Fischer sagt: "Lisa hat den Wettkampf auf Schalke gut verkraftet. Das war natürlich ein super Training für sie und das Schießniveau, dass sie dort gezeigt hat, war wirklich sehr stark."

Mit Hauser um die Wette lächeln könnte in Pokljuka eine zweite Österreicherin. Anna Gandler hat im Dezember schon bei ihren ersten Weltcupeinsätzen ihr großes Potenzial gezeigt. In Frankreich klopfte sie mit Platz elf in der Verfolgung bereits an den Top-Ten an. Trainer Fischer gibt sich entsprechend zuversichtlich: "Wenn wir in etwa so in das neue Jahr starten können, wie wir das letzte beendet haben, wäre ich natürlich sehr glücklich." Gespannt wartet man im Biathlon-Zirkus auf die Rückkehr von Marte Olsbü-Röiseland. Die elffache norwegische Weltmeisterin bestreitet nach langwierigen Problemen in Folge einer Covid-19-Infektion ihre ersten Rennen in diesem Winter.

Krankheitsbedingt gefehlt hat auch Simon Eder zuletzt, er wird in Pokljuka erstmals seit Hochfilzen wieder ins Renngeschehen eingreifen. Die WM in Pokljuka hat auch der 39-jährige Saalfeldner in bester Erinnerung. Beim sensationellen Silber-Coup in der Mixed-Staffel war er mit von der Partie. Diesen Bewerb mit zwei Frauen und zwei Männern wird es diesmal in Pokljuka auch im Weltcup geben, ebenso ein Single-Mixed. In der Zweierstaffel haben Hauser und Eder schon etliche Stockerlplätze erlaufen - vielleicht gibt es sogar ein doppeltes Siegerlächeln in Pokljuka?

Programm Weltcup Pokljuka: Donnerstag: Sprint Frauen (14.20 Uhr), Freitag: Sprint Männer (14.20), Samstag: Verfolgung Frauen (11.30), Verfolgung Männer (14.45), Sonntag: Single Mixed 11.45), Mixed-Staffel (14.25).