Im Abfahrtslauf der Damen in St. Anton am Arlberg siegte die Italienerin Sofia Goggia überlegen vor der Österreicherin Tamara Tippler und der US-Amerikanerin Breezy Johnson.

Die Steirerin Tamara Tippler hat am Samstag in St. Anton ihren ersten Podestrang in einer alpinen Weltcup-Abfahrt geholt. Die 29-Jährige wurde zum Auftakt eines Speed-Doppels am Arlberg Zweite, ihr Rückstand auf Siegerin Sofia Goggia betrug jedoch satte 0,96 Sek. Die Italienerin feierte ihren insgesamt neunten Ski-Weltcupsieg, den sechsten in einer Abfahrt bzw. den zweiten in dieser Saison. Die drittplatzierte US-Amerikanerin Breezy Johnson lag 1,04 Sek. zurück.

Der tschechischen Trainingsschnellste Ester Ledecka blieb als Vierter ein Top-Drei-Rang knapp verwehrt (+1,10). Während Tippler für den ersten ÖSV-Saisonpodestplatz in Speed-Bewerben sorgte, kamen ihre Teamkolleginnen nicht in die Top Ten. Die im Training mit den Rängen fünf und drei ÖSV-Beste schied mit Startnummer eins bereits im oberen Streckenteil aus, Stefanie Venier war nach 33 von 48 genannten Läuferinnen Elfte (+1,50), die Steirerin Ramona Siebenhofer 17 (+1,81) und Christine Scheyer 18. (+1,84).

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Sofia Goggia nach ihrer grandiosen Fahrt in St. Anton am Arlberg.

Goggia bilanziert nach drei Saison-Abfahrten mit den Rängen zwei, eins und eins, hat vor der Schweizerin Corinna Suter (diesmal 6.) die alleinige Führung im Disziplin-Weltcup übernommen. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 wählte auf der Kandahar-Abfahrt eine ganz eigene riskante Linie und hatte damit durchschlagenden Erfolg. Johnson hat im übrigen in allen bisherigen Saison-Abfahrten Rang drei belegt. Am Sonntag steht in St. Anton ein Super-G auf dem Programm (11.30 Uhr, live ORF 1).

Erstes Rennen in St. Anton seit acht Jahren - aber ohne Zuschauer

Mit dieser Abfahrt kehrt der alpine Skirennsport nach wetterbedingten Absagen in den Jahren 2016 und 2019 nach acht Jahren Pause nach St. Anton zurück. "Skiing is coming home", heißt es vor Abfahrt (Samstag) und Super-G (Sonntag) der Damen, weil der Arlberg als eine der Wiegen des Skisports gilt. Wegen Corona sind bei den geschichtsträchtigen Arlberg-Kandahar-Rennen zwar keine Zuschauer erlaubt, dafür warten 300 originelle Schneemänner im Ziel auf die Speed-Damen.

SN/GEPA pictures Schneemänner statt Publikum - der Zielraum der Kandahar-Strecke in St. Anton.

