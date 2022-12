Die alpinen Ski-Herren bestreiten am Wochenende die Technik-Klassiker in Adelboden. Am Samstag steht der Riesenslalom auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/JEFF PACHOUD Manuel Feller greift wieder an

Das Rennen im Liveticker