Ski alpin live: Nachtslalom der Damen in Flachau

Am Dienstag gastiert der alpine Ski-Weltcup in Salzburg. US-Star Mikaela Shiffrin jagt beim Nachtslalom in Flachau ihren 83. Weltcupsieg. Gelingt den ÖSV-Damen rund um Katharina Liensberger und Katharina Truppe ein Befreiungsschlag auf heimischen Boden? Der erste Durchgang startet um 18 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Feiert Mikaela Shiffrin den nächsten Sieg?

Das Rennen im Liveticker