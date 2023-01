Ski alpin live: Nachtslalom der Damen in Flachau - Petra Vlhová führt vor Mikaela Shiffrin

Am Dienstag gastiert der alpine Ski-Weltcup in Salzburg. US-Star Mikaela Shiffrin jagt beim Nachtslalom in Flachau ihren 83. Weltcupsieg. Nach dem ersten Durchgang liegt sie auf Platz zwei. Verfolgen Sie die Entscheidung hier ab 20.45 Uhr im Liveticker!

Die Slowakin Petra Vlhova hat beim Nachtslalom in Flachau die Bestzeit im ersten Durchgang aufgestellt. Die Olympiasiegerin führt vor der Entscheidung ab 20.45 Uhr mit einer Zeit von 55,90 Sekunden um 17 Hundertstel vor US-Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin. Die Kroatin Zrinka Ljutic fuhr mit Startnummer 17 noch auf Platz drei (+0,58 Sek.). Katharina Liensberger liegt als beste ÖSV-Athletin beim Heim-Weltcup mit großem Rückstand auf Rang acht (+1,85). Katharina Truppe (+1,94) platzierte sich nach 30 Läuferinnen knapp dahinter, als Elfte hat sie noch Chancen auf einen Top-Ten-Platz. Franziska Gritsch (+2,48) und Katharina Huber (+2,50) liegen im Bereich der Top 15. Vlhova fuhr auf dem schwierigen Kurs, den ihr Trainer Mauro Pini gesetzt hatte, mit Startnummer sechs ganz nach vorne. Shiffrin könnte mit einem Sieg beim 30-Jahr-Jubiläum auf der heutigen Hermann-Maier-Weltcupstrecke mit 83 Weltcup-Erfolgen alleinige Rekordhalterin werden. Das Rennen im Liveticker: