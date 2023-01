Am Mittwoch findet am Kronplatz in Südtirol der zweite Riesenslalom innerhalb von 24 Stunden statt. Wer kürt sich zur Siegerin? Der erste Durchgang startet um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Findet Katharina Liensberger in die Erfolgsspur zurück?

Das Rennen im Liveticker