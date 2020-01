Ryoyu Kobayashi aus Japan geht als Führender in der Tourneewertung in den traditionellen Neujahrsbewerb. Die Deutschen hoffen auf Karl Geiger, ÖSV-Ass Stefan Kraft liegt in Lauerposition. Verfolgen Sie das Springen ab 14 Uhr im SN-Liveticker.

SN/GEPA pictures Stefan Kraft.