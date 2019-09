Salzburgs Skisuperstar Marcel Hirscher spricht am Mittwoch um 20.15 Uhr im Salzburger Gusswerk über "Rückblick, Einblick, Ausblick" - was hat der erfolgreichste Skirennläufer der Gegenwart in Zukunft vor? Die Antworten gibt es hier im Livestream!

SN/gepa pictures/ andreas pranter Ein Erfolgreicher – Marcel Hirscher.