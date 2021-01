Der einstige Ski-Dominator gab in Salzburg eines seiner raren Interviews. Dabei sprach er sehr offen auch über Schlafprobleme während seiner aktiven Karriere.

Während seine Konkurrenten von früher ein intensives Slalom-Wochenende in Flachau bestreiten, plauderte Hirscher im Audi-Talk mit Moderator Stefan Steinacher. Hirscher sprach unter anderem mentale Hürden und Herausforderungen an, plauderte über schlaflose Nächte und schwärmte von seiner Leidenschaft, dem Freeriden.

"Stürze sind erschreckend"

Marcel Hirscher erinnerte sich auch daran, dass er oft kaum zum Schlafen kam, wenn wichtige Rennen anstanden und er durch das stressige Drumherum keine Ruhe fand. Auch deshalb vermisse er das Rennfahrerdasein derzeit nicht: "Die Fahrer sind derzeit am Limit. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass Athleten am Limit sind, kaum erholt sind und sagen, sie haben keine Lust mehr, weil es zuviel wird." Dass es zuletzt einige schwere Stürze gab, fand Hirscher "erschreckend", zumal es an nur einem Wochenende einige Podestfahrer erwischt habe, für die nun die Saison vorbei sei.

Manuel Feller "genial"

Für seine Nachfolger im ÖSV-Team und deren Performance im Slalom von Flachau fand Hirscher lobende Worte. Vor allem den Übergang gleich nach dem Start, der zahlreiche Läufer vor große Herausforderungen stellte, sei Feller "echt genial und überlegen" gefahren. Hirscher staunte, "welcher Punch, welche Dynamik dahinter war". Genau das habe er dem Premierensieger auch per Nachricht mitgeteilt. Die kleine Aufregung über Fellers flapsige Wortwahl vor dem Rennen, als er den Flachau-Hang als "Märchenwiese" bezeichnet hatte, konnte Hirscher nicht nachvollziehen. "Da ist wenig Emotion dahinter. Ich weiß, wie wir reden", meinte er lapidar. Das Terrain sei "nicht das Steilste und Schwerste, was es gibt. Deswegen ist es aber auch nicht leicht zu gewinnen."

Mit Blick auf die aktuelle ÖSV-Techniker-Equipe hab er jedenfalls ein gutes Gefühl. "Die Jungs, die schon während meiner Abwesenheit stark angeklopft haben, dieses erste Jahr alleine hinter sich haben und jetzt voll da sind: Das ist schön zu sehen. Das hat eigentlich keiner geglaubt, auch dass es so schnell geht." Er sei überzeugt, dass sie sich "gegenseitig pushen und motivieren. Sie wissen genau, wie schnell sie sind, haben Vertrauen ins Skifahren, ins Können, ins Setup", betonte der 31-Jährige.

