Der einstige Ski-Dominator gibt eines seiner raren Interviews. Verfolgen Sie das Gespräch im SN-Livestream.

Während seine Konkurrenten von früher ein intensives Slalom-Wochenende in Flachau bestreiten, plaudert Hirscher ab 16 Uhr im Audi-Talk mit Moderator Stefan Steinacher. Hirscher spricht unter anderem mentale Hürden und Herausforderungen an, plaudert über schlaflose Nächte und beschreibt im Gespräch seine Sehnsüchte nach Normalität. Auch die Frage, welche taktischen Fehler in der Gegenwart gemacht werden und ob die Leidenschaft fürs Skifahren wieder zurück ist, oder nie weg war, wird erörtert.

Verfolgen Sie den Livestream ab 16 Uhr hier:

Quelle: SN