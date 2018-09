Live - Marcel Hirscher spricht über seine Saisonziele

Österreichs erfolgreichster Skirennläufer der Gegenwart, Marcel Hirscher gibt in einer Pressekonferenz in Wien Informationen über seine Ziele in der Weltcup-Saison 2018/19 und bei der alpinen Ski-WM Åre 2019.

SN/GEPA pictures Nach wie vielen Siegen wird Marcel Hirscher heuer greifen?

Erste Einblicke in seine Saisonvorbereitung gewährte der Salzburger bereits Mittwochabend in der Halleiner Saline. Die Botschaft: Die Grundlage für eine erfolgreiche Skisaison wird jenseits von Bergen und verschneiten Rennstrecken gelegt. Bei einem einstündigen Show-Training, veranstaltet von Hirscher-Sponsor und Sportartikelhersteller Under Armour, präsentierte sich Hirscher bei teils spektakulären Übungen als Paradeathlet.

