LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch bei der Vierschanzentournee

Wie jedes Jahr steigt heute in Garmisch-Partenkirchen das traditionelle Neujahrsspringen im Rahmen der Vierschanzentournee - verfolgen Sie den Bewerb im Liveticker!

Die letzten Sprünge des Jahres von Stefan Kraft waren kein Spiegelbild seiner tollen Saison. Der Doppel-Weltmeister musste sich am Sonntag in der Qualifikation für das Neujahrsspringen am Montag (14.00 Uhr) nach einem 129-m-Flug mit dem 17. Platz begnügen. Damit war er dennoch Bester der schwächelnden Österreicher. Sieger des Tages war der Norweger Johann Andre Forfang mit 140,5 Metern. Wie ergeht es Stefan Kraft und Co. heute in Garmisch? Verfolgen Sie den Bewerb im Liveticker:

(SN)